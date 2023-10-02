İsinolsun.com: İş ve İşçi Bulma Platformu

İsinolsun.com, dijital çağda iş arayanlar ve işverenler arasında köprü kurmayı hedefleyen bir online platformdur.

İsinolsun.com, dijital çağda iş arayanlar ve işverenler arasında köprü kurmayı hedefleyen bir online platformdur. İş arayanlar için, İsinolsun.com, kariyerlerini şekillendirmek ve yeni fırsatlar keşfetmek için zengin bir kaynak sunar. Kullanıcılar, ilgi alanlarına, deneyimlerine ve becerilerine uygun iş ilanlarını kolayca bulabilirler.

İşverenler için ise şirketler, iş ilanlarını platformda yayınlayarak geniş bir aday havuzuna ulaşabilir ve işe alım süreçlerini daha etkili ve hızlı bir şekilde yönetebilirler. Ayrıca, İsinolsun.com, işverenlerin marka bilinirliğini artırmalarına yardımcı olur ve en iyi adayları çekmelerine destek olur.

İsinolsun.com’a Nasıl Üye Olunur?

Uygulama mağazalarından İşin Olsun mobil uygulamasını indirerek ya da isinolsun.com web sitesi üzerinden hızlıca üyelik oluşturabilirsiniz.

İşin Olsun mobil uygulaması üzerinden üye olmak için takip edilmesi gereken adımlar:

İşin Olsun mobil uygulamasını indirmek için: https://app.adjust.com/g3r0yk5

‍İş arayanlar iş bulmak için “İş Arıyorum”, çalışan arayanlar için “Eleman Arıyorum” seçeneğini seçebilirler.

“Üye Ol” adımlarını takip ederek cep telefonu numarası ile kişisel bilgilerinizi doldurun.

Cep telefonuna mesaj olarak gelen tek kullanımlık giriş kodunun girerek üyeliğinizi tamamlamış olursunuz.

Web sitesi üzerinden üyelik oluşturmak için ise sayfanın sağ üstünde yer alan “Giriş Yap” alanına tıklayıp “Yeni Üyelik Oluştur” adımları takip edilir. Kişisel bilgileri doldurduktan sonra cep telefonuna mesaj olarak gelen tek kullanımlık giriş kodu ekrana girilerek üyelik tamamlanır.

İsinolsun.com ile Nasıl İş Bulunur?

İsinolsun.com, iş bulma sürecini kolaylaştırmak ve işverenlerle bağlantı kurmak için kullanabileceğiniz bir iş ilanı ve kariyer platformudur. İsinolsun.com ile iş bulmak için izlemeniz gereken temel adımlar:

1.İlk adım, İsinolsun.com'a ücretsiz bir hesap oluşturmaktır. Profilinizi oluştururken özgeçmişinizi, iletişim bilgilerinizi ve iş arama tercihlerinizi eklemeniz gerekecektir.

2.Profilinizi oluşturduktan sonra özgeçmişinizi ekleyin ve güncel tutun. Bu, işverenlerin sizi daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olur.

3.Kriterlerinize uygun işi bulmak için arama ve filtreleme özelliklerini kullanabilirsiniz. Yayınlanma tarihi, çalışma türü, başvuru türü ve diğer kriterlere göre iş ilanlarını arayabilir ve filtreleyebilirsiniz.

4.İlgilendiğiniz iş ilanlarını bulduğunuzda, işvereni arayabilir veya İsinolsun.com üzerinden “Başvur” butonu ile başvurularınızı yapabilirsiniz.

5.Başvurularınızı takip etmek için İsinolsun.com üzerinden hesabınızı düzenli olarak kontrol edin. İşverenlerden gelen mesajları ve görüşme davetlerini kaçırmamak için e-posta bildirimlerini açık tutun.