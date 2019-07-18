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  3. 18 Temmuz 2019 17:54

İsmail Saymaz'dan Canan Kaftancıoğlu tepkisi !

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhuriyet Hak Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına tepki gösterdi. İsmail Saymaz AK Partililer hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İsmail Saymaz'dan Canan Kaftancıoğlu tepkisi !
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CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında 7 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları ve hakkında üretilen sahte içerikler delil kabul edilerek açılan davada bugün 2 . duruşma İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Gazeteci İsmail Saymaz, Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Saymaz, şunları yazdı:

"Canan Kaftancıoğlu, ne yazdığından bağımsız olarak, hukuken değil, siyaseten cezalandırılıyor.

Şayet bir insan yedi yıl önce attığı tweetlerden 17 yıl hapis cezası alacaksa AKP’lilerin FETÖ ve PKK yardım suçundan çoktan mahkum edilmesi gerekirdi"

İşte  o paylaşım:

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