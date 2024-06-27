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Isparta'da tarım arazisinde yangın

Isparta'da tarım arazisinde yangın
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Isparta'da tarım arazisinde meydana gelen ve bin dekarlık alanın zarar gördüğü yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Isparta'da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık bin dekarlık alan zarar gördü.

Gönen ilçesine bağlı İğdecik köyünde buğday ve arpa ekili tarım arazisinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık bin dekarlık alan zarar gördü.

Etiketler tarım arazi Isparta yangın
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