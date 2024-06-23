İsrail Gazze'de yardım dağıtım merkezini vurdu

İsrail ordusu Gazze'de yardım dağıtmak için kullanılan bir eğitim kolejine düzenlediği hava saldırısında sekiz Filistinli'yi öldürdü.

Gazze'yi 261 gündür bombalayan İsrail ordusu, bugün yardım dağıtım merkezine saldırı düzenledi.

Filistinli görgü tanıkları, tankları güneydeki Refah kentine doğru ilerlerken, İsrail'in Gazze Şehri yakınlarında yardım dağıtmak için kullanılan bir eğitim kolejine düzenlediği hava saldırısında sekiz Filistinlinin öldüğünü söyledi.

Görgü tanıkları, saldırının Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen ve yerinden edilmiş ailelere yardım sağlayan bir sanayi okulunun bir bölümünü vurduğunu bildirdi.

"BAZILARI EVLERİNDEN EDİLMİŞTİ"

Reuters'a konuşan görgü tanıklarından Mohammed Tafesh. "Bazı insanlar kupon almaya geliyordu, bazıları ise evlerinden edilmişti ve burada barınıyorlardı. Bazıları su dolduruyordu, diğerleri kupon alıyordu ve aniden bir şeyin düştüğünü duyduk. Kaçtık. Su taşıyorlardı, dökülmesine izin verdiler" dedi.

Tafesh, şunları ekledi: "Enkaz altından şehitleri çıkardık, biri soğuk içecek satıyordu, diğeri hamur işi satıyordu ve diğerleri de kupon dağıtıyor ya da alıyordu."

"MÜLTECİ KAMPININ SINIRINA GELDİLER"

Öte yandan bölge sakinleri, İsrail tanklarının bugün Refah'ın kuzeybatısındaki Mawasi mülteci kampının sınırına kadar ilerlediğini ve Hamas'la şiddetli çatışmalara girdiğini, bunun da kuzey Refah'a doğru ilerlemenin bir parçası olduğunu söyledi.