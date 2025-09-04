  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İsrail tepkisi büyüdü; İstanbul'daki Macias konseri iptal edildi

İsrail tepkisi büyüdü; İstanbul'daki Macias konseri iptal edildi

İsrail tepkisi büyüdü; İstanbul'daki Macias konseri iptal edildi
Güncelleme:

İstanbul Valiliği, Şişli’de 5 Eylül'de gerçekleştirilecek Enrico Macias konserinin iptal edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "05.09.2025 günü Şişli ilçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşmesi planlanan Enrico Macias konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01 - 23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İHA

text-ad
Etiketler Enrico Macias İsrail tepki istanbul valiliği konser konser iptali
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dini duyguları istismar eden sözde şeyhin mal varlığı dudak uçuklattı! Dini duyguları istismar eden sözde şeyhin mal varlığı dudak uçuklattı! A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı Melek Mosso'nun kendisini hedef alan AK Partili isme yanıtı çok sert oldu Melek Mosso'nun kendisini hedef alan AK Partili isme yanıtı çok sert oldu Cumhuriyet Savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü Cumhuriyet Savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü 2026 yılında 14 gün izin alan 1.5 ay tatil yapacak! 2026 yılında 14 gün izin alan 1.5 ay tatil yapacak!