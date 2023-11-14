İstanbul Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında suç duyurusu
İstanbul Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki suç duyurusunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Türkiye'den Netanyahu hakkında suç duyurusu. Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Avukat Mücahit Birinci ve Avukat Burak Bekiroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu..
"Soykırım" ile yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu
Başsavcılığa Netanyahu'nun 'soykırım' ile yargılanması için UCM'de yargılanması talebiyle başvuru yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi
Başsavcılık, talebi Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi.
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