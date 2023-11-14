İstanbul Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında suç duyurusu

İstanbul Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki suç duyurusunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Türkiye'den Netanyahu hakkında suç duyurusu. Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Avukat Mücahit Birinci ve Avukat Burak Bekiroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu..

"Soykırım" ile yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu

Başsavcılığa Netanyahu'nun 'soykırım' ile yargılanması için UCM'de yargılanması talebiyle başvuru yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi

Başsavcılık, talebi Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi.