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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası, gemi trafiği durduruldu

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İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan CORDELIA MOON isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Yalova'dan Rusya'ya gitmekte olan olan 274 metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki Panama Bayraklı Cordelia Moon isimli tankerin arıza yapması nedeniyle Boğaz trafiği saat 13.50'de askıya alındı. Kıyı Emniyetine bağlı 3 botun müdahalesi sürdüğü sırada konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri yer aldı.

'CORDELIA MOON' RÖMORKÖRLERLE ÇEKİLDİ

Panama Bayraklı Cordelia Moon isimli tanker arızanın ardından Kıyı Emniyetine bağlı 3 römorkör Yeniköy açıklarına geldi. 'Cordelia Moon' 3 römorkörün yardımıyla kurtarılarak bulunduğu yerden çekildi.

İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan CORDELIA MOON isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Etiketler istanbul boğazı gemi arıza gemi arızası boğaz trafiği
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