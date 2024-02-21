  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tam 52 aday yarışacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tam 52 aday yarışacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tam 52 aday yarışacak
Güncelleme:

Siyasi partilerin belediye başkan aday listelerini YSK'ya teslim etmesi için verilen süre dün itibariyle dolarken İBB Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak.

31 Mart'ta yapılacak olana Mahalli İdareler Seçimleri için siyasi partilerin aday listelerini teslim etmesi için verilen süre saat 17.00 itibariyle doldu. 

DEM Parti'nin listeyi geç verdiğine yönelik iddiaların ardından DEM Parti avukatları İl Seçim Kurulu ile görüştü. Görüşmenin ardından avukatlar liste ile ilgili bir sorun olmadığını belirterek İl Seçim Kurulu'ndan ayrıldı. 

İl Seçim Kurulu'ndan edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için DEM Parti'nin de aralarında bulunduğu 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak.

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediye başkanlığı yerel seçimler yerel seçim aday adaylar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zonguldak açıklarında balık bolluğu! Zonguldak açıklarında balık bolluğu! İstanbul'da meydan savaşı! Silah ve sopalar havada uçuştu İstanbul'da meydan savaşı! Silah ve sopalar havada uçuştu Naci Görür'den İstanbul için ''korkutan'' senaryo: 300 milyon ton... Naci Görür'den İstanbul için ''korkutan'' senaryo: 300 milyon ton... Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı Türkiye'nin en çok aidat ödeyen il ve ilçeleri belli oldu Türkiye'nin en çok aidat ödeyen il ve ilçeleri belli oldu Süper Lig'in en değerli 5 futbolcusu açıklandı Süper Lig'in en değerli 5 futbolcusu açıklandı CHP o ilde aday listelerini geç verdi! CHP o ilde aday listelerini geç verdi!