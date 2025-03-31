İstanbul trafiğinde 2 tekerlekli maganda kamerada

İstanbul Şişli'de motosikletiyle tek teker yapıp trafiği tehlikeye atan motosikletli trafik magandası sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında yakalandı.

Şişli'de bir motosiklet sürücüsünün tek tekerlek üzerinde seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye attığı görüntüleri ihbar kabul ederek çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsüne 12 bin 427 lira idari para cezası uyguladı.

Şişli D-100 Karayolu Okmeydanı mevkiinde bir motosiklet sürücüsünün tek tekerlek üzerinde seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye attığı videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Videoyu ihbar kabul eden ekipler, motosikletin plakasından sürücünün kimliğini tespit etti. N.T.Ş. isimli motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü N.T.Ş.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 'Makas atma', 'Akrobatik hareketler yapmak', 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından 12 bin 427 lira idari para cezası uygulandı. (DHA)

DHA