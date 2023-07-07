İstanbul ve Kocaeli'de 2 ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul Arnavutköy ve Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafta sonu denize girmek yasaklandı.

Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32. maddesinin (Ç) fıkrası gereğince; alınan bilgiler doğrultusunda dalga boyunun yüksek olacağından dolayı, 08.07.2023 Cumartesi ve 09.07.2023 Pazar günleri ilçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Kandıra'da hafta sonu denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de hafta sonu denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle 08.07.2023 ve 09.07.2023 tarihleri içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" denildi.



Yaza yağış molası! Sağanak yağış için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yaz sıcaklarının yoğun hissedildiği İstanbul bu gece saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar sürmesi beklenen yağışlı havanın etkisine girecek. Yer yer kuvvetli yağışın beklendiği kentte, gök gürültülü sağanağın yarın gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava yerini tekrar sıcaklıklara bırakacak.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:







DHA