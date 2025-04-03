İstanbul'da ''boykot çağrısı'' operasyonu: Gözaltına alınan 11 kişi için karar verildi

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapanlara yönelik 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet Mümtaz Taylan ve Kubilay Aka'nın da aralarında olduğu bazı oyuncular adliyeye geldi.

11 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler adli kontrol talebi ve yurt dışı çıkış yasağı ile hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli, yurtdışı çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU: ÖZGÜR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kararın ardından adliyeden serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, kendisini bekleyen meslektaşları ve yakınlarıyla bir araya geldikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Üzümoğlu açıklamasında, "Hakkımızı savunmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Haklarımız doğrultusunda protesto etmekte, yürüyüş yapmakta, sözümüzü, fikrimizi beyan etmekte özgürüz. Özgür olmaya da devam edeceğiz. Bunun önünde bir engel varsa da, bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

DHA