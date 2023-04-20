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İstanbul'da dolu yağdı

İstanbul'da dolu yağdı
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağmurla beraber dolu yağışı da etkili oldu.

İstanbul’un bazı ilçelerde dolu yağışı etkili oldu. Kağıthane’de yağmurla birlikte etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bazı otomobillerin önünün de kapandığı görüldü. Kısa süre etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul'da yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor. 

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 

 

İHA

Etiketler istanbul dolu yağışı yağmur
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