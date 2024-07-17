İstanbul'da işsizlere toplu taşıma ücretsiz oldu
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İBB, iş arayan vatandaşlara 3 ay boyunca ücretsiz toplu taşıma imkanı sunulduğunu açıkladı. İBB'nin bu hamlesiyle iş arayan vatandaşlar, iş görüşmelerine gidip gelirken toplu ulaşıma para vermeyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş arayan İstanbullulara ücretsiz toplu taşıma imkanı sunan uygulamanın resmen başladığını duyurdu.
İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "İş arayan vatandaşlara ücretsiz ulaşım uygulaması başladı. 3 ay süreyle günde 4 kullanım hakkına sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.
İş arayanlar, Bölgesel istihdam Ofislerine iş başvurusunda bulunduklarında çalışmadıklarını SGK e-Devlet üzerinden kanıtladıklarında ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanabilecek.
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