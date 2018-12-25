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  3. 25 Aralık 2018 09:02

İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte trafikte de yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti
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İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.  Üsküdar sahilde dalgalar dalga kıran boyunu aştı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Yağmurla birlikte sabah saatlerinde trafik kazaları da meydana geldi. İş ve okulların gitmek için evlerinden çıkanlar trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.25'te yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.



Şiddetli fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.

İHA

şiddetli yağış , istanbul , fırtına
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