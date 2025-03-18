İstanbul'da sağanak yağış trafiği felç etti
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
İstanbul'da sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 90'a ulaştı. D-100 Karayolu Okmeydanı geçişinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
DHA
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