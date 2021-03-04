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İstanbul’da toplu taşımadaki yaş sınırlaması kaldırıldı!

İstanbul’da toplu taşımadaki yaş sınırlaması kaldırıldı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da corona virüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı gelmişti.

Yeni kontrollü normalleşme önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalkmış oldu. Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.

Etiketler toplu ulaşım istanbul istanbul valiliği 65 yaş 20 yaş kısıtlama
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