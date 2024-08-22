''İstanbul'da ve Ankara'da M çiçeği görüldü'' iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara'da maymun çiçeği vakalarının görüldüğü iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "İstanbul'da bir kişi, M çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

KARANTİNAYA ALINAN HASTA BULUNMUYOR

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, İstanbul'da herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığı belirtildi.

Dermatolojik belirtilerle hastaneye başvuran bir kişiye yapılan maymun çiçeği testinin negatif çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, şahsın izole edildiği yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Gerekli bilgilendirmelerin, Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde yapıldığı kaydedilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

ANKARA

Ankara’da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddialarının ardından Ankara İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.



Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir. Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanı'mız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir."