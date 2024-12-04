İstanbul'da yol çöktü; kamyon çukura düştü
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İstanbul Beylikdüzü'nde İSKİ altyapı çalışması sırasında yolun çökmesi sonucu hafriyat kamyonu çukura düşüp devrildi.
Kaza Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi’nde meydana geldi. İSKİ altyapı çalışması sırasında bölgede olan hafriyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Hafif yaralandığı anlaşılan şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DHA
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