  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'un barajlarının doluluk oranı kritik seviyeye geriledi

İstanbul'un barajlarının doluluk oranı kritik seviyeye geriledi

İstanbul'un barajlarının doluluk oranı kritik seviyeye geriledi
Güncelleme:

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 31.49 olarak ölçüldü.

İstanbul'da  yaz mevsiminin yağışsız geçmesi nedeniyle barajların doluluk oranında düşüş sürüyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 31.49 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 52.92 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 3.37 ile Kazandere Barajı oldu.

23 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 18.61

• Büyükçekmece Barajı yüzde 34.88

• Darlık Barajı yüzde 45.32

• Elmalı Barajı yüzde 52.92

• Istrancalar Barajı yüzde 20.34

• Kazandere Barajı yüzde 3.37

• Pabuçdere Barajı yüzde 20.05

• Sazlıdere Barajı yüzde 32.58

• Terkos Barajı yüzde 37.61

• Ömerli Barajı yüzde 23.39

 

text-ad
Etiketler istanbul baraj doluluk oranları iski
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Baş ağrısından ölüyorum dedi, içtiği ağrı kesici sonrası hayatını kaybetti! Baş ağrısından ölüyorum dedi, içtiği ağrı kesici sonrası hayatını kaybetti! Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonunda Melih Gökçek ayrıntısı! Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonunda Melih Gökçek ayrıntısı! Mansur Yavaş'tan soruşturmayla ilgili ilk açıklama: ''ABB’ye neden yapılmıyor diyerek yaptırdılar'' Mansur Yavaş'tan soruşturmayla ilgili ilk açıklama: ''ABB’ye neden yapılmıyor diyerek yaptırdılar'' Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni eşinden, eski eşi Nagehan Alçı'ya teşekkür Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni eşinden, eski eşi Nagehan Alçı'ya teşekkür İktidarın çılgın projesinin bilirkişi raporundan kabus senaryosu çıktı! İktidarın çılgın projesinin bilirkişi raporundan kabus senaryosu çıktı! Gazeteci İsmail Saymaz'dan 2 belediyeye daha operasyon sinyali verdi! Gazeteci İsmail Saymaz'dan 2 belediyeye daha operasyon sinyali verdi! ABD polisinin durdurduğu Macron, Trump'ı aradı: ''Bil bakalım ne oldu?'' ABD polisinin durdurduğu Macron, Trump'ı aradı: ''Bil bakalım ne oldu?'' İstanbul'un 25 ilçesinde büyük elektrik kesintisi İstanbul'un 25 ilçesinde büyük elektrik kesintisi Feyza Civelek'ten Kızılcık Şerbeti setinde skandal iddia için jet açıklama Feyza Civelek'ten Kızılcık Şerbeti setinde skandal iddia için jet açıklama Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, İslam Memiş altın tahminini değiştirdi Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, İslam Memiş altın tahminini değiştirdi
İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu günler öncesinden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu günler öncesinden bilen gazeteciden bir olay iddia daha! Siirt'te 2,5 asırlık büyüleyen Işık Hadisesi bir kez daha oluştu Siirt'te 2,5 asırlık büyüleyen Işık Hadisesi bir kez daha oluştu ''İstanbul'u terk edeceğim'' demişti... Nurgül Yeşilçay'ın el emeği göz nuru yeni evi olay oldu! ''İstanbul'u terk edeceğim'' demişti... Nurgül Yeşilçay'ın el emeği göz nuru yeni evi olay oldu! FETÖ'den el konulan tekstil devi rekor fiyata satılıyor FETÖ'den el konulan tekstil devi rekor fiyata satılıyor Türkiye'de satılan onlarca ürün için toplatma kararı: Oyuncaklar, kıyafeler, oda parfümleri... Türkiye'de satılan onlarca ürün için toplatma kararı: Oyuncaklar, kıyafeler, oda parfümleri... Faizler eridi; Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti Faizler eridi; Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında mikrofonu bilerek mi kapatıldı ? Erdoğan'ın BM'deki konuşmasında mikrofonu bilerek mi kapatıldı ? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma: Çok sayıda gözaltı var! Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma: Çok sayıda gözaltı var! Eşinden boşanan ünlü dansöz Asena'dan kafa karıştıran boşanma nedeni açıklaması Eşinden boşanan ünlü dansöz Asena'dan kafa karıştıran boşanma nedeni açıklaması Şoförü tarafından vurulan iş insanının vurulma anı kamerada! Şoförü tarafından vurulan iş insanının vurulma anı kamerada!