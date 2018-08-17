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  3. 17 Ağustos 2018 23:46

İstanbul'un her yeri didik didik aranıyor

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması 39 ilçede gerçekleştiriliyor.

İstanbul'un her yeri didik didik aranıyor
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İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması  kapsamında denetim gerçekleştiriliyor.

Yeditepe Huzur Uygulaması-14, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan  koordinasyonunda, 39 ilçedeki 280 noktada, 4 bin 600 polisin katılımıyla 20.00'de  başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet  müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali  Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve  Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri  katılıyor.

Bayram öncesi halkın can ve mal güvenliğiyle huzur ve sükunun  sağlanması amacı taşıyan uygulama, meydana gelebilecek muhtemel olayları önlemeyi  hedefliyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımının yapıldığı belirli  noktalarda da denetlemeler gerçekleştiriliyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan  denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar  üzerinde duruluyor. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de  destek veriyor. Uygulama 23.59'a kadar sürecek.

AA

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