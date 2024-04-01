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İşte AK Parti'den ve MHP'den CHP'ye geçen iller

İşte AK Parti'den ve MHP'den CHP'ye geçen iller
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31 Mart yerel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin yurt genelindeki büyük bir zaferiyle tamamlanırken, CHP'nin AK Parti ve MHP'den aldığı belediyeler de belli oldu.

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti olurken 17 milyona yakın oy aldı. AK Parti ise ikinci parti oldu ve 16 milyona yakın oy aldı. Yeniden Refah Partisi de 3 milyona yakın oy alarak seçimde üçüncü parti oldu. Bu seçimde CHP birçok ilçe ve ili kazandı.

AK Parti'den CHP'ye geçen iller: Bursa, Balıkesir, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Kilis, Adıyaman, Zonguldak, Giresun

MHP'den CHP'ye geçen iller: Kütahya, Manisa, Bartın, Kastamonu, Amasya

 

Etiketler CHP ak parti MHP yerel seçimler iller belediyeler
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