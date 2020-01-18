İşte yeni yargı paketi: 42 bin kişinin tahliye olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın infaz düzenlemesini de içeren 2. Yargı Paketi’nin birkaç hafta içinde TBMM gündemine getirileceğini açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği AK Parti Meclis grup yönetimi, önümüzdeki günlerde muhalefetin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

AK Partili kurmaylar, Milliyet’e infaz paketiyle ilgili çalışmanın büyük ölçüde tamamlandığını, bunun yanı sıra yine uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvan Hakları Kanunu ve erken yaşta evlilik nedeniyle cinsel istismar suçundan ceza alanlarla ilgili yasal düzenlemeler konusundaki değerlendirmelerini almak üzere bu ay muhalefet partilerini ziyaret edeceklerini söyledi. AK Parti, toplumsal boyutu bulunan ve siyasi sonuçları olacak bu düzenlemeleri Meclis’ten uzlaşmayla çıkarmayı hedefliyor.

İnfaz paketinin şubat başında Meclis’e sunulması planlanırken, düzenlemenin kapasite üstü doluluk yaşanan cezaevlerini ne ölçüde etkileyeceğini ise istisna tutulan suçlar belirleyecek. Kulislerde Türk Ceza Kanunu’nun (TCK), “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”ne ilişkin 188. maddesinin bazı fıkralarının infaz indirimi kapsamına alınabileceği konuşuluyor. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, son dakikada sürpriz bir gelişme yaşanmaması halinde infaz paketi, özetle şu düzenlemeleri içerecek:

DENETİMLİ SERBESTLİK DEĞİŞİYOR

Cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlarda infaz indirimine gidilecek. Halen ceza süresinin üçte ikisinin infaz edildiği suçlarda infaz süresi ceza süresinin yarısına çekilecek.

Denetimli serbestlik sistemi değişecek. Halen 1 Temmuz 2016’dan önce işlenen suçlar için 2 yıl, diğer suçlar için de 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi, yeni sistemde alınan cezaya göre 5/1 oranında uygulanacak. Yani bugünkü gibi şartlı tahliyesine 1 yıl kala, “iyi halli olma” şartıyla otomatikman gündeme gelen denetimli serbestlik uygulaması bundan böyle infaz süresinin 5/4’ünü tamamlayanlar için geçerli olacak. Böylece ceza süresi ne olursa olsun her suçlunun mutlaka belli bir süre cezaevinde kalması sağlanacak. Parti kurmayları, infaz paketinin yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta yaklaşık 42 bin kişinin tahliye olmasının beklendiğini belirtti.

KONUTTA İNFAZ USULÜ GENİŞLETİLİYOR

Konutta infaz usulünün de kapsamı genişleyecek. Bu çerçevede de kadınların veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam 2 yıl, 70 yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam 3 yıl, 75 yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek. Bu düzenlemeden mükerrer olanlar, örgüt suçlarından ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar yararlanamayacak.

Halen doğum yapan kadınlar doğumun üzerinden altı ay geçmeden cezalarını çekmek üzerine cezaevine alınamıyor. Yeni pakete göre bir kadın doğum yaptıktan, ancak 1 yıl sonra cezaevine alınabilecek.

ÖZEL İNFAZ GENİŞLETİLECEK

İnfaz paketiyle, “hafta sonu infaz, gece infazı” gibi özel infaz uygulamasının kapsamı genişletilecek. Kasten işlenen suçlarda halen 6 ay olan ceza sınırı 1.5 yıla çıkarılacak. Taksirli suçlarda da 3 yıla kadar hapis cezaları için özel infaz usulleri uygulanabilecek. Özel infaz imkanından yararlanma konusunda hükümlülere talepte bulunma hakkı verilecek. Buna göre, infaz hâkimi, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen suçlarda toplam 1 yıl 6 ay, taksirle işlenen suçlarda toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezasının; her hafta cuma günleri 19.00’da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları ya da hafta sonları hariç her gün 19.00’da girmek ve ertesi gün 07.00’de çıkmak suretiyle geceleri, ceza infaz kurumlarında çektirilmesine karar verebilecek.