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  3. 15 Ağustos 2020 10:05

İzmir ulaşımında ''aktarma ücretleri'' değişti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşımda 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasını, ikinci ve üçüncü binişlerden ise 50 kuruş ücret alınmasını kararlaştırdı.

İzmir ulaşımında ''aktarma ücretleri'' değişti
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclisinin ağustos ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü.

“90 DAKİKALIK AKTARMA 120 DAKİKAYA ÇIKTI”

1 Eylül'den itibaren toplu ulaşımda yüzde 5,6 zam yapılmasına ve 90 dakikalık aktarma süresinin 120 dakikaya çıkarılmasına, ikinci ve üçüncü binişlerden 50 kuruş ücret alınmasına ilişkin teklif, AK Partili ve MHP'li üyelerin ret oylarına karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

 Buna göre, tek biniş ücretinde 10 kuruş indirim yapılarak 3,56 liradan 3,46 liraya düşürüldü. İlk iki aktarmada 50'şer kuruş alınırken, sonraki aktarmaların ücretsiz olması kararlaştırıldı. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş tarifelerinde ise bir değişiklik yapılmadı. 
 

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