İzmir'de korkutan deprem!
İzmir'in Bornova ilçesinde saat 20.58'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 4.1 kilometre derinlikte olduğu öğrenildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde saat 20.58'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, depremin 4.1 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
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