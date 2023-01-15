İzmir'de korkutan deprem!

İzmir'in Bornova ilçesinde saat 20.58'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 4.1 kilometre derinlikte olduğu öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde saat 20.58'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, depremin 4.1 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.