Jandarmanın durdurduğu araçtan külçe külçe altın çıktı

Hakkari'de jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada, 27 milyon 200 bin TL değerinde 8 kilogram külçe altın ele geçirdi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derecik ilçesinde araç ile yasadışı yollardan kayıt dışı olarak altın sevk edileceği duyumu alındı. Bu duyumu değerlendiren ve titiz bir çalışma yürüten ekipler; 14 Şubat 2025 günü akşam saatlerinde Ortaklar Yol Kontrol Noktasında şüpheli aracı tespit etmiş olup, araçta arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada, aracın vites kutusundaki boşluğa gizlenmiş bir şekilde piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 200 bin TL değerinde olan 6 adet 1 kilo külçe altın ve 2 adet 1 kilo kesme şeklinde altın olmak üzere toplamda 8 kilo gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

İHA