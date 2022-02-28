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Kabine toplantısı başladı! Masada ''savaş'' var!

Kabine toplantısı başladı! Masada ''savaş'' var!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kritik toplantının ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi olacak. Toplantıda bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak. Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.

Etiketler cumhurbaşkanlığı kabinesi kabine recep tayyip erdoğan ukrayna Türkiye
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