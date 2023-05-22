Kabus geri döndü! Sivas'ta 1 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de yaz aylarının korkulu rüyası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi geri döndü. Sivas'ta 36 yaşındaki bir kişi KKKA tanısıyla hayatını kaybetti.
Sivas’ın Şarkışla ilçesi Küçükyüreğil köyünde yaşayan İ.B'ye (36) kene yapıştı. Rahatsızlanan İ.B, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.B, yaşam mücadelesini kaybetti. İ.B'nin cenazesi köyünde toprağa verilecek.
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