Kadıköy'de kentsel dönüşüm binasında çökme

İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında büyük bölümü yıkılmış bir binada kısmi bir çökme yaşandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Koza Sokağı'nda yıkım işlemleri yapılan bina henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.

Binanın çöken kısmından kopan bazı parçalar bitişikteki caminin duvarına doğru devrildi.

Ekiplerin olay yerindeki enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.