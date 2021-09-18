Kafa karıştıran ayrıntı: Türkiye'de kullanılan Biontech aşısı farklı mı?

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından Londra Büyükelçiliği'nin açıkladığı 5 maddelik kriter kafa karıştırdı. 4. ve 5. madde ''Türkiye'de yaptırılan BioNTech aşısı, AB ülkelerindekinden farklı mı?'' sorusunu akıllara getirdi.

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Kararı İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından açıkladı. Johnson hükümeti Türkiye'nin yanı sıra içinde Pakistan ve Maldivler'in de bulunduğu 7 ülkeyi daha listeden çıkardı. Türkiye, ülkelerin kırmızı, sarı ve yeşil olarak kategorilendirildiği 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.

4'ÜNCÜ VE 5'İNCİ MADDE KAFA KARIŞTIRDI

Ancak Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği bu duyurunun ardından önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamada, şu maddeler yer aldı:

1) Ülkemizden İngiltere'ye seyahat, Birleşik Krallık (BK) vatandaşı olmayanlar ve BK'da oturum izni olmayanlar için de mümkün hale gelecektir.

2) Ülkemizden gelen yolcular için zorunlu otel karantinası uygulaması kaldırılacaktır.

3) Ülkemizden İngiltere'ye seyahatlerde, seyahatten önceki son 72 saat içinde yaptırılmış, negatif PCR testi sonucu ibraz etmek gerekecektir.

4) Her iki doz aşısını BK, ABD, AB ve EFTA üyesi ülkelerde yaptıran ve bunu belgeleyen yolcuların varışlarını takip eden iki gün içerisinde test yaptırmaları yeterli olacaktır.

5) Her iki doz aşısını bu ülkeler haricinde yaptıranlar (ülkemizde yapılan aşılar da halen bu kategoridedir) ile henüz aşılarının her iki dozunu da yaptırmamış olanların ise kalacakları adreste 10 gün süreyle karantinaya girmeleri ve ülkeye girişlerini takip eden 48 saat içerisinde bir PCR testi ve karantinanın 8. gününden itibaren ikinci bir PCR testi sonucu ibraz etmeleri gerekecektir.

TÜRKİYE'DEKİ BİONTECH FARKLI MI?

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran, "Her iki doz aşısını BK, ABD, AB ve EFTA üyesi ülkelerde yaptıran ve bunu belgeleyen yolcuların varışlarını takip eden iki gün içerisinde test yaptırmaları yeterli olacaktır" maddesi ise kafa karıştırdı. Bu madde, Türkiye'de yaptırılan Biontech aşısı farklı bir aşı mı, geçerli değil mi sorusunu akıllara getirdi.

TÜRKİYE'DEN GİDENE 10 GÜN KARANTİNA

Her iki doz aşısını bu ülkeler haricinde yaptıranlar ile henüz aşılarının her iki dozunu da yaptırmamış olanların ise kalacakları adreste 10 gün süreyle karantinaya girmeleri, Türkiye'den İngiltere'ye gidenlere 10 gün ev karantinası uygulanması anlamına geliyor. İngiltere'de pratikte turistler için de hâlâ engel var. Bu durumda 10 gün rezervasyon yapıp otelde tatil yapacak olanlara da orada oturumu olup gidenlere de ev hapsi mi uygulanacak?

TURİZMCİLER ÇİFTE STANDARDA RAĞMEN KARARDAN MEMNUN

İngiltere'nin çifte standardına karşı turizm sektöründen şaşırtan bir açıklama geldi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, İngiltere'nin Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasının özellikle kış sezonu ve gelecek yıl için umut verici olduğunu öne sürdü.

Çorabatır, Türkiye'de 2019'da 2,5 milyon İngiliz'in tatil yaptığını, ağırlıklı olarak Akdeniz ile Ege kıyılarını tercih ettiklerini aktararak "İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması turizm ve turizme bağlı diğer sektörler için son derece önemli. Sevindirici bir karar, bu durum hem turist sayısını hem de gelirini pozitif yönde etkileyecektir" iddiasını dile getirdi.