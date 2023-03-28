Kaftancıoğlu: Seçim 1. turda bitecek; kesin bilgi yayabilirsiniz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçimin birinci turda biteceğini söyleyerek "İktidardaki kötülük ne yaparsa yapsın bu sonucu değiştiremez, değiştiremeyecek" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim 1. turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek" dedi.

"İddialı söz söylemeyi sevmem ancak iddialı işler yapmaktan da çekinmem" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu seçime dair görüşünü şöyle aktardı:

"İddialı söz söylemeyi sevmem ancak iddialı işler yapmaktan da çekinmem. Bu bakışla, iddiadan ziyade gerçekçi bir tespit yapmak isterim. Seçim 1. turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek. İktidardaki kötülük ne yaparsa yapsın bu sonucu değiştiremez, değiştiremeyecek.

Çünkü halkın çoğunluğu bunu istiyor ve kim ne söylerse söylesin sonuç değişmeyecek. İnanıyoruz, sadece çalışalım yeter. Kesin bilgi yayabilirsiniz:)"