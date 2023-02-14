Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 35 bini aştı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Kahramanmaraş ile birlikte Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan asrın felaketinde hayatını kaybeden kişi sayısı yükselmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki 2 depremin yerle bir ettiği Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının 9. gününde enkaz başlarında vatandaşların umutlu bekleyişi de sürüyor.

Saat 20.00 itibarıyla can kaybı 35 bin 418, yaralı sayısı 105 bin 505, yıkılan bina sayısı 6 bin 444, “yıkıldı” ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı. Öte yandan 13 bin 208 yaralının ülke genelindeki hastanelerde tedavileri devam ediyor.

''500 ATOM BOMBASINA DENK''

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, iki depremini de analiz etiklerini belirterek, ''İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı.'' dedi.

Tatar, iki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasına denk geldiğini açıkladı.