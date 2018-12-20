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  3. 20 Aralık 2018 18:32

Kahramanmaraş'ın ünlü lezzeti: Maraş çöreği

Osmanlı'dan günümüze kadar üretilen ve bayram için hazırlanan Maraş çöreği artık tüm yıl boyunca tüketiliyor.

Kahramanmaraş'ın ünlü lezzeti: Maraş çöreği
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Osmanlı'dan bu yana üretilen ve bayram için hazırlanan ikramlıkların başında gelen Maraş çöreği, artık tüm yıl boyunca tüketiliyor.

Osmanlı'dan bu yana üretilen ve bayram için hazırlanan ikramlıkların başında gelen geleneksel lezzetlerden Maraş çöreği, tescillendikten sonra artık tüm yıl boyunca tüketilir hale geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna (TPMK) yapılan 14 başvuru içerisinde yer alan Maraş çöreği, geçtiğimiz yıl tescillenerek geleneksel lezzetler arasındaki yerini aldı. Kente özgü tescilli çörek, birçok fırında üretiliyor. Ustalar tarafından hazırlanan hamur bir müddet bekletildikten sonra odun fırınlarında pişiriliyor. Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında vatandaşlar tarafından tercih edilen çörek, bayramların dışında da yoğun olarak tüketilmeye başlandı. Maraş çöreği, şekerli, tuzlu, tereyağlı, zeytinyağlı, yumuşak ve cips gibi farklı tatlarda üretilip müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Çörek ustası Ahmet Gizir, yaklaşık 20 farklı lezzette üretim yaptıklarını belirterek, “Yumuşak çöreğimiz Kahramanmaraş’ın geleneksel bir ürünü zaten. Bayramlarda daha yüksek bir talebi var. Yöresel bir ürün olması nedeniyle şehir dışından gelenler de tercih ediyor. Bayramların dışında da satışlarımız yoğun oluyor” dedi.

Bayramların dışında da alıp misafirlere çörek ikram ettiklerini söyleyen Türkan Karaaslan, “Çok güzel ve lezzetli bir tadı var” diye konuştu.

Adana’dan geldiğini söyleyen Derya Öztürk ise, "Maraş çöreği hoşumuza gitti, her geldiğimizde alıp götürüyoruz” dedi.

İHA

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