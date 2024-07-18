Kamuda tasarruf tedbirleri TBMM'de kabul edildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Kamu tasarrufu öngören yasalar 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.
Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi.
Kamu tasarrufu öngören yasalar 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol