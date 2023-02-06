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Kandilli Rasathanesi'nden Marmara depremi açıklaması

Kandilli Rasathanesi'nden Marmara depremi açıklaması
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş depreminin Marmara Bölgesi'ndeki bir depremi tetiklemesinin teorik olarak mümkün olmadığını söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, merkez üssü Kahramanmaraş Ekinözü'nde meydana gelen 7.6 değerindeki depremi değerlendirdi. Özener, "Kahramanmaraş Ekinözü'nde Çardak fay zonu olarak tabi ettiğimiz yerde moment değeri 7.6 değerde, lokal değeri 7.5 olan bir depremle daha karşılaştık. Sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem, farklı bir fay parçacığında. Bir önceki depremde 200 artçıyı geçmişizdir. Yeni olan depremin yaklaşık 21 artçısı oldu. Bunların en büyüğü 6.0 değerinde. İki kez 5.8 değerinde artçımız var. Bu artçıların haftalarca ve aylarca sürmesi beklenebilir. Tsunami uyarı mesajı yayınlamıştık. Türkiye'de bu mesajı AFAD'a gönderiyoruz. Saat 12.00 sıralarında tsunami tehlikesinin geçtiğine dair, bize abone olan ülkelere mesaj gönderdik. Doğu Anadolu Fayı'nda olan bir depremin Kuzey Anadolu Fayı'nı, yani Marmara Bölgesi'nde olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil. Bilimsel olarak bunu kimse söyleyemez. Bu gibi durumlarda çok fazla hatalı bilgi yayılıyor. Sosyal medyada bu tarz duyurulara itibar etmemek gerekiyor. Vatandaşlarımıza önerimiz, Türkiye'de yetkili kurumlar olan AFAD ve Kandilli'nin internet sitelerini takip etmeleri. Kurumsal nitelikteki açıklamalara değer vermelerini istiyoruz. Aksi taktirde bu olağanüstü durumlarda olaylar çok farklı noktalara gidebiliyor" diye konuştu.

DHA

Etiketler kandilli rasathanesi marmara depremi kahramanmaraş depremi
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