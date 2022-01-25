Kar esareti sürüyor: İstanbul'da AVM'ler bugün kaçta kapanacak?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kar yağışının etkisi süren İstanbul'da AVM'lerin bugün de erken kapanacağını duyurdu.

Türkiye kar yağışının etkisi altında. İstanbul'da kar ve tipinin perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kar yağışının yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle dün 19.00'da kapanan AVM'ler bugün de erken kepenk indirecek.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in paylaşımı şöyle oldu:

"İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır"