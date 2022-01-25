  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kar esareti sürüyor: İstanbul'da AVM'ler bugün kaçta kapanacak?

Kar esareti sürüyor: İstanbul'da AVM'ler bugün kaçta kapanacak?

Kar esareti sürüyor: İstanbul'da AVM'ler bugün kaçta kapanacak?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kar yağışının etkisi süren İstanbul'da AVM'lerin bugün de erken kapanacağını duyurdu.

Türkiye kar yağışının etkisi altında. İstanbul'da kar ve tipinin perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kar yağışının yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle dün 19.00'da kapanan AVM'ler bugün de erken kepenk indirecek.

 Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in paylaşımı şöyle oldu:

"İstanbul'da devam eden hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, TAMF ve BMD Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul'da AVM'lerin bugün 18.00'de kapanması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır" 

 

Etiketler istanbul avm kar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmamoğlu'ndan ''tuz yok'' iddialarına yanıt: ''Şimdiye kadar 55 bin ton tuz kullandık''
FED'in faiz kararı öncesi dolar, euro ve altında yeniden yükselişe geçti
iPhone veya Android fark etmiyor! İşte şarjınızın hızlı bitmesinin nedeni
Eski eşinin gönderdiği hoparlör bomba gibi patladı! Şikayetçi oldu
Antalya’ya 29 yıl sonra kar yağdı
Trendyol'da zam krizi büyüyor: Yüzlerce kurye kontak kapattı
İstanbul'da yola bırakılan araçlar havadan görüntülendi
İnsanlık ölmemiş! Aldıkları ürünleri tek tek kameraya gösterdiler
Ünlü ekonomist İslam Memiş'ten altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia
Fatma Şahin'in ''Tam bir deli'' dediği rektörden ilk açıklama