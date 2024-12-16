Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi

Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi yeniden etkisi altına alırken, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu pek çok ilimizde eğitime 1 gün ara verildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından birçok kentte kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye başladı.

Kar ve buzlanmanın etkili olduğu il ve ilçelerde ise valilik ve kaymakamlıklar tatil kararı aldı...

ARTVİN

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU

Bolu'da, Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerde bulunan kurumlarda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

ÇORUM

Çorum'da kar yağışı nedeniyle Bayat ilçesinde okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Olumsuz hava şartları yüzünden Bayat ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği belirtildi.

Öte yandan akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

RİZE

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16 Aralık Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."