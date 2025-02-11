Kar yağışı şiddetini arttırıyor: İstanbul da dahil 7 ilimizde okullar tatil edildi

Sibirya soğukları Türkiye genelinde etkili olmaya devam ederken pek çok ilimiz yeni güne de bembeyaz başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok ilimizde eğitime 1 gün daha ara verilmişti. Eğitime ara verilen illere İstanbul da eklendi ve İstanbul'un Küçükçekmece, Beykoz, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde okullar tatil edildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

Geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yeni hafta da pek çok ilimizde eğitime kar tatili kararlarıyla başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda birçok ilde kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6°C arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artması bekleniyor.

Taşımalı eğitim gören öğrenciler için yapılan tatil kararları, kötü hava koşullarının etkisiyle artmaya devam ediyor.

İşte eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da Küçükçekmece, Beykoz, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde okullar tatil edildi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında "İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir. " ifadeleri kullanıldı.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar Arnavutköy, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime 1 gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir" cümleleri yer aldı.

Avcılar'da da eğitime 1 gün ara verildi. Tatil açıklamasının ardından verliler çocuklarını almak için okullara akın etti. Tatil haberini alan öğrenciler Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi bahçesinde kar topu oynadılar. Tatil haberini alan bir öğrenci "Bu yıl çok güzel geçiyor. Hep kar yağmasını istemiştim." diyerek mutluluğunu dile getirdi. Başka bir öğrenci ise, " Kar yağması iyi oldu. Kar topu oynarız" diye konuştu. Çocuklar anneleriyle de okuldan çıktıktan sonra kar topu oynadı. Başakşehir'de de öğrenciler okulların tatil olmasıyla erken çıktı. Servis araçları çıkşı saatinden önce okula gitti. Okulların tatil edildiği haberini alan veliler de çocuklaruını okul çıkışında karşıladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), zorunlu olmadıkça kişisel araçlarla trafiğe çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

AKOM’un değerlendirmelerine göre, kar yağışı çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak. Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak.

Yetkililer, yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Adana Aladağ’da tüm okullar tatil edildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü okullar tatil edildi. Aladağ Kaymakamlığı, ulaşımda yaşanabilecek sorunlar ve kötü hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı açıklandı.

Adıyaman'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gölbaşı ve Tut ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Gölbaşı ve Tut kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, ilçelerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildi. Öte yandan, Çelikhan ile Besni ilçesinde de taşımalı eğitime ara verildi.

Çanakkale’de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Çanakkale’nin Yenice ve Çan ilçesinde olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Konuyla ilgili Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kıymetli velilerimiz, sevgili öğrenciler hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden bir gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararına istinaden, 10.02.2025 Pazartesi günü itibariyle sadece ‘Taşımalı Eğitim Gören Öğrencilerimiz için’ eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir” denildi.

Çan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden bir gün süreyle İlçe Hıfzısıhha Kararına istinaden, 10.02.2025 Pazartesi günü itibariyle sadece Çan ilçemizde ‘Taşımalı Eğitim Gören Öğrencilerimiz için’ eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer öğrencilerimiz eğitim öğretime devam edecektir” denildi.

Çorum'un Ortaköy i̇lçesinde taşımalı eğitim tatil edildi

Çorum'un Ortaköy ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için 11 Şubat Salı günü eğitim öğretime ara verildi. Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı eğitime ara verilmesine rağmen diğer öğrencilerin eğitime devam edeceğini belirtti.

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek muhtemel don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kargı Ferhat Akbulat İlk ve Ortaokulu hariç diğer tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 11 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akkuş ilçesinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

Samsun'da 6 ilçede eğitime kar engeli

Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Şubat Salı günü 6 ilçedeki bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Şubat Salı günü 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde bazı okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. 19 Mayıs ilçesinde Kösedik Kuşkayası İlk ve Ortaokulunda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği; Kösedik, Aydınpınar, Yeşilyurt, Cerekli, Fındıklı, Elmaçukuru, Yeşiltepe, Kuşkayası Kalık, Düzköy, Düzköy Değirmengüney ve Çiftlik mahallelerinden taşıma kapsamındaki temel eğitim, ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ile İmam Hatip Ortaokulu'na gelen öğrenciler ve özel eğitim öğrencilerinin ise 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Alaçam ilçesindeki Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulu'nda eğitime ara verilirken, Gökçeağaçoymağı Mahallesi'nden gelen taşımalı öğrencilerin izinli sayılacağı kaydedildi.

Asarcık ilçesinde ilçe merkezi dışındaki taşıma merkezi ve birleştirilmiş sınıflı okullarda eğitim öğretime ara verildiği, ilçe merkezine taşıma yoluyla eğitime gelen öğrencilerin de izinli sayılacağı belirtildi.

Çarşamba ilçesinde Gülören İlkokulu'nda eğitime ara verildiği, taşımalı sistemle Yeşilalan, Yeşildere, Deyincek ve Selimiye mahallelerinden okula gelen öğrencilerin de izinli sayılacağı ifade edildi.

Ladik ilçesinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, Salıpazarı ilçesinde Konakören, Tahnal İlk ve Ortaokulu'nda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, aynı bölgelerden ilçe merkezine gelen taşımalı öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Ayrıca eğitime ara verilen okul ve ilçelerin isimlerinin hava şartlarına göre güncelleneceği ifade edildi.

DHA / İHA