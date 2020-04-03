Karantinaya uymayanlara arama emri!

urtdışından gelip 14 günlük karantinaya uymayanlara arama kararı çıkarılacak ve yakalandığı anda gözaltına alınacak.

Korona virüsü ile mücadelede evinde 14 günlük karantina uygulamasına uymayan, karantina altına alındığı yurttan veya tedavi amaçlı götürüldüğü hastaneden kaçan kişiler hakkında arama kararı çıkarılacak. Bu kişiler “risk teşkil etmek” ve “salgın hastalık yaymak”la suçlanacak. Cumhuriyet savcılığı ile mülki idare amirinin talimatının ardından bu kişiler suçluların bulunduğu ‘aranan-kayıp şahıs’ listesine eklenecek. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgularında da haklarında ‘aranıyor’ kaydı çıkacak. Bu kapsamda ilk olarak İstanbul Ümraniye’de yaşayan bir kişi hakkında arama kararı çıkarıldı. Bu kişinin arama kaydında suçlama olarak ‘salgın hastalık yaymak’, durumu ‘aranıyor’ şeklinde belirtildi.