Eğitime kar engeli ! İşte 11 Ocak Cuma günü okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli ! İşte 11 Ocak Cuma günü okulların tatil edildiği iller
İzmir'de İZBAN krizi sona erdi ! Sendika ile belediye anlaştı
İzmir'de İZBAN krizi sona erdi ! Sendika ile belediye anlaştı
Benzin ve motorine son zamdan 48 saat geçmeden bir zam daha geliyor !
Benzin ve motorine son zamdan 48 saat geçmeden bir zam daha geliyor !
Akdeniz’de art arda şiddetli depremler
Akdeniz’de art arda şiddetli depremler
Asgari ücret teklifi komisyondan geçti
Asgari ücret teklifi komisyondan geçti
Resmen yasalaştı ! Artık orada poşete ücret alınmayacak
Resmen yasalaştı ! Artık orada poşete ücret alınmayacak
Netflix şifresini paylaşanlara kötü haber
Netflix şifresini paylaşanlara kötü haber
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 10 Ocak 2019 22:51

Karlov suikastı davasında tutuklama kararı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davada ara karar açıklandı.

Karlov suikastı davasında tutuklama kararı
A+ A-

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un Ankara’da 19 Aralık 2016’da katıldığı bir sergide saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 13’ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın üçüncü celsesi tamamlandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu sanıklardan bazıları duruşmada hazır edilirken, bazı sanıklar da SEGBİS aracılığıyla katıldı. Toplam 3 gün süren davada bazı sanıklar ile avukatlarının savunmaları alındı.

Mahkeme heyeti, dava için belirlenen sürenin tamamlanması nedeniyle Cumhuriyet savcısına söz hakkı verdi. Mütalaasını veren savcı, tutuklu 13 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava sürecinde mahkeme huzurunda hazır bulunmayan tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Tutuklu 13 sanığın tahliye taleplerini reddeden heyet, duruşmayı 11 Şubat 2019’a erteledi.

karar , Andrey Karlov , tutuklama , karlov suikasti , ara karar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM