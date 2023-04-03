Kayseri'de 18 yıl hapisle aranıyordu: Bakın nerede saklanmış!
Kayseri'de 18 yıl hapisle aranan hükümlünün, saklandığı yer görenleri şaşırtmaya yetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘silahla yağma’ suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.Y.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
KİLER KISMINDA YAKALANDI
Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Y.Y., adresine düzenlenen operasyonda evinin kiler kısmında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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