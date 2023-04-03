  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kayseri'de 18 yıl hapisle aranıyordu: Bakın nerede saklanmış!

Kayseri'de 18 yıl hapisle aranıyordu: Bakın nerede saklanmış!

Kayseri'de 18 yıl hapisle aranıyordu: Bakın nerede saklanmış!
Güncelleme:

Kayseri'de 18 yıl hapisle aranan hükümlünün, saklandığı yer görenleri şaşırtmaya yetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘silahla yağma’ suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.Y.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

KİLER KISMINDA YAKALANDI

Bu kapsamda hükümlünün Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Y.Y., adresine düzenlenen operasyonda evinin kiler kısmında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Etiketler kayseri hapis yakalanma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'dan Temmuz zammını hesapladı
Kısmetse Olur Tuğçe Aleyna o yorumu affetmedi
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte 3 aylık enflasyon farkı
Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru! Kubbe ortaya çıktı
Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında yeni zirve
Hüsnü Komiser görmesin! Yüsra Geyik'in transparan pozu olay oldu
Ebru Şancı sunucu oldu! Mini elbiseli pozları ortalığı salladı
Erdoğan kendisinden para isteyen kişiye böyle yanıt verdi
Kim Milyoner Olmak İster'deki soru Kenan İmirzalıoğlu oldu
MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken değişim!