Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 öğrenci yaralandı

Kayseri'de bir öğrenci servisi, sürücünün kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu devrildi.

Kayseri'de yağışın etkisiyle kayganlaşan yol, kazayı getirdi. Öğrenci servisinin devrilmesiyle 10 çocuk yaralandı.

ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ!

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Akköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.K. yönetimindeki 38 F .... plakalı öğrenci servisi minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, yan durdu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.