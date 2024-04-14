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Kayseri'de soba faciası 2 can aldı

Kayseri'de soba faciası 2 can aldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, sabah çocuklarını uyandırmak için odalarına giren bir anne felaketi yaşadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ölü bulunan 2 kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak üzerinde müstakil bir evde meydana gelen olayda sabah çocukları Samet (19) ve Ahmetcan (17) K.'yi uyandırmak isteyen anne; odaya girdiğinde iki çocuğunu da hareketsiz buldu. Anne durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Samet ve Ahmetcan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

 Evde yapılan incelemelerde iki kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kardeşlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Acı haberi duyan ailenin yakınları da eve akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler soba facia ölüm
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