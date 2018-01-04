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  3. 04 Ocak 2018 09:54

KHK ile kapatılan sendika yöneticilerine operasyon

Ankara'da KHK ile kapatılan sendikaların yöneticileri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

KHK ile kapatılan sendika yöneticilerine operasyon
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Ankara'da KHK ile kapatılan sendikalara operasyon başlatıldı. 12 ilde sendika yöneticilerinin de aralarında olduğu 67 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. 

Konya merkezli 27 ilde de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında operasyon yapıldı. 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı
 
Ankara ve Konya'dan peş peşe operasyon haberleri geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KHK ile kapatılan, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüten Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 farklı sendikada yöneticilik yapan 15'i Bylock kullanıcısı  toplam 67  kişi  hakkında bugün gözaltı kararı verildi.  Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri

sendika , khk , gözaltı
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