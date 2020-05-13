KHK'li hakime para çekmek de yasak!

HK ile hakimlik mesleğinden ihraç edilen R.A.’nın yurtdışında yaşayan ablası kendisine banka aracılığıyla para gönderdi. R.A., çocuklarının bayram harçlığı ve bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak için gönderilen parayı almak üzere Manisa’daki özel bir bankanın yolunu tuttu. Banka memuruna kimliğini veren R.A. şöyle bir yanıt aldı: “Kimlik numaranız sakıncalı olduğu için parayı veremiyoruz.” R.A. bütün çabalarına rağmen parayı alamazken, “Bu zulüm, bu ayrımcılık bizi çok üzüyor” dedi.

YASAĞI KİM KOYDU SORUSUNA YANIT: DEVLET!

Banka memuruna bunun doğru olmadığını söyleyen R.A.’ya banka personeli bu sefer, ‘Sistem buna izin vermiyor’ yanıtını verdi. “Yasağı kim koydu?” diye soran R.A.’ya, “Devlet” diye yanıt verildi. R.A. bankada yaşadıklarını şöyle anlattı: “Devlet yanıtının ardından yine çabaladım. Devlet soyut bir kavram, ‘Hangi kurum, hangi devlet?’ dedim. Tekrar ‘Devlet işte’ yanıtını aldım. ‘Göreve iade yoksa, beraat bile etsen sakıncalı yasaklı TC. engelini kaldıramıyoruz’ dediler. Çabalarımdan sonra diğer banka personeli başka bir çözüm yolu önerdi. ‘Parayı gönderen kişi parayı geri çeksin. Yasaklı olmayan başka bir tanıdığına bu parayı göndersin’ dediler.”

‘KABUL ETMİYORUM, ETMEYECEĞİM DE…’

Parasını bir türlü bankadan alamayan R.A. şöyle devam etti: “Bir hukuk devletinde her şey kanunla belirlenir. Bu yapılanlar evrensel hukuk kurallarına da sığmıyor. OHAL döneminde alınan fiili tedbirler devam ediyor. Bu asla kabul edilemez. Beraat etmiş olsanız dahi, artçı uygulamalar yakanızı bir türlü bırakmıyor. Ebedi bir şekilde çözüm getirilmediği takdirde hukuksuzluk fiilen devam edecek. Bu husus devletin temel ilkelerinden olan hukuk devleti ilkesini zedeleyen nitelikte. Asla ikinci sınıf insan muamelesi görmeyi kabul etmiyorum, etmeyeceğim de. Meşru dairede tüm mücadelemi sürdüreceğim. Bu zulüm, bu ayrımcılık ve hala bunlarla uğramak bizi çok üzüyor.”

ALBAYRAK’A SORULAR: YASAKLI T.C. NE DEMEK?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuyu Meclis gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a soru önergesi veren Gergerlioğlu, KHK’lilere neden paralarının verilmediğini sordu.

Gergerlioğlu, Albayrak’a şu soruları sordu:

– Vakıflar Bankası’nın KHK ile ihraç edilmiş yurttaşlara yasaklı kişi olduğundan işlem yapmadıkları iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa Vakıflar Bankası’nın işlem yapmamasının nedeni nedir?

– Vakıflar Bankası’nın R.A. isimli yurttaşı yasaklı kişiler arasına aldığı iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa R.A. isimli yurttaş neden yasaklı kişiler arasına alınmıştır?

– Vakıflar Bankası çalışanının sistemin izin vermemesine neden olarak devlet dediği iddiası doğruysa bu problem neden kaynaklanmaktadır?

– Yasaklı kişiler nedir? Kimler yasaklı kişilerdir? Bu yasaklı kişiler hangi yurttaşlık haklarından yararlanamamaktadır? Yasaklı kişiyi belirleyen kurum hangisidir?

– Tarafınıza yapılmış bu konu ile ilgili şikayet var mıdır? Varsa kaç adet şikayet vardır? Eğer şikayetler varsa bu konu hakkında yapılmış çalışmalar nelerdir?