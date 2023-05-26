Kılıçdaroğlu'ndan kredi kartı vaadine AK Parti'den yanıt

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa mesajla iktidara gelmesi halinde kredi kartı borçlarını Hazine'nin devralacağını vadetmişti. AK Parti'den bu vaatlere yanıt gecikmedi.

KISA MESAJLA VAADİNİ CEP TELEFONLARINA GÖNDERDİ

"İktidara gelir gelmez bireysel kredi kartı borçlarınıza kesin çözüm getireceğim. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş borçlarınızı devletimizin Hazine'si bankalardan devralacak." Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kısa bir süre kala Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi bu çıkış. Kredi kartı borcunun sadece ana parasının 36 ay taksitle tahsil edileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kredi kartı borcu olan vatandaşlara seslendi. Seçilmesi halinde bankalarla görüşme yaparak Hazine'nin belli bir kırımla borçları üstleneceğini vaat etti. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadi birçok cep telefonu kullanıcısına kısa mesaj olarak da gönderildi. Kısa mesajda "Vatanını seven sandığa gelsin" ifadesi de kullanıldı.

AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Kılıçdaorğlu'nun bu vaadine AK Parti cephesinden tepki gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından "uyarı" başlığıyla bir paylaşımda bulundu. AK Partili Dağ, "Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi, parti genel başkanı olarak tanıtıp, hesabınıza karşılıksız para yatıracağını, kredi kartı borçlarınızı sileceğini söyleyerek sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayınız" dedi.