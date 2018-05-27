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  3. 27 Mayıs 2018 10:36

Kilis'e uçaksavar mermisi atıldı

Kilis'e Suriye'den ateşlendiği tahmi edilen uçaksavar mermileri atıldı.

Kilis'e uçaksavar mermisi atıldı
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Suriye tarafından ateşlendiği değerlendirilen çok  sayıda uçaksavar mermisi, yerleşim alanındaki bazı ev ve araçlarla bir okula  isabet etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis ekipleri bölgede  inceleme başlattı.

Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Valilik açıklaması

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezine saat  08.30'da sınır ötesinden geldiği tahmin edilen uçaksavar mermilerinin düştüğü  belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezi Dereboyu Caddesi'ndeki bazı konut ve boş alanlara sınır  ötesinden geldiği tahmin edilen ve saldırı amaçlı olmadığı değerlendirilen 33  adet yorgun uçaksavar mermisi düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmayıp üç  konut ile bir araçta mermi deliğinden kaynaklanan küçük çaplı hasar meydana  gelmiştir."

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