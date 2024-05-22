  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İtalya'da yakalandı

Güncelleme:

İtalya polisi, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri B.B.'nin yakalandığını duyurdu.

İtalya polisi, bugün Viterbo kentinde düzenlediği operasyonla 'terör amaçlı silahlı çeteyle suçlanan örgütün Türk patronunun' yakaladığını duyurdu. İtalyan polisi şüpheli hakkında “22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı” ifadelerini kullanırken, İtalya medyası şüphelinin B.B. olduğunu ileri sürdü.

İtalyan Polisinden (Polizia di Stato) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınanlara terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak suçlarından operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

İtalya polisi, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri B.B.'nin yakalandığını duyurdu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı B.B.'un da bulunduğu belirtildi. B.'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Haberlerde, 40 yaşındaki B.'nin Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.

DHA/AA

Etiketler kırmızı bülten italya polis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: Türkiye'nin el değmemiş köyü, tarihe meydan okuyor Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: Türkiye'nin el değmemiş köyü, tarihe meydan okuyor İstanbul'da gece yarısı silahlar konuştu: 4 polis 1 bekçi yaralı İstanbul'da gece yarısı silahlar konuştu: 4 polis 1 bekçi yaralı 1999’dan sonra sigortalı olanlara 5 yıl erken emeklilik umudu 1999’dan sonra sigortalı olanlara 5 yıl erken emeklilik umudu TBMM'de Kobani kavgası; Öcalan iddiası olay oldu TBMM'de Kobani kavgası; Öcalan iddiası olay oldu Velilere müjde: Özel okul ücretleri için iade kararı Velilere müjde: Özel okul ücretleri için iade kararı İran yalanladı: ''Kaza yerini Akıncı değil biz bulduk'' İran yalanladı: ''Kaza yerini Akıncı değil biz bulduk'' THY'nin 91 yıllık hikayesini anlatan ilk uçağın heykeli yapıldı THY'nin 91 yıllık hikayesini anlatan ilk uçağın heykeli yapıldı Ev sahibiyle tartışan kiracı evi havaya uçurdu Ev sahibiyle tartışan kiracı evi havaya uçurdu Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor, yerine bu geliyor Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor, yerine bu geliyor Meclis'te Gökçek krizi: ''Sen trol çocuğusun'' Meclis'te Gökçek krizi: ''Sen trol çocuğusun''