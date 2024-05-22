Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İtalya'da yakalandı

İtalya polisi, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri B.B.'nin yakalandığını duyurdu.

İtalya polisi, bugün Viterbo kentinde düzenlediği operasyonla 'terör amaçlı silahlı çeteyle suçlanan örgütün Türk patronunun' yakaladığını duyurdu. İtalyan polisi şüpheli hakkında “22 Mayıs'ta Ankara'da en çok arananlar arasındaydı” ifadelerini kullanırken, İtalya medyası şüphelinin B.B. olduğunu ileri sürdü.

İtalyan Polisinden (Polizia di Stato) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınanlara terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak suçlarından operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı B.B.'un da bulunduğu belirtildi. B.'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Haberlerde, 40 yaşındaki B.'nin Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.

DHA/AA