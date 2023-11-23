Kışlıkları hazırlayın! İstanbul'a lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hafta sonu havalar fena bozacak. İstanbul'da önce yağmur ardından rüzgar ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Türkiye hafta sonu soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak pazar gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşecek.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'a mevsimin ilk karı geçtiğimiz hafta sonu düştü. Megakette pazar günü yeniden kar yağışı bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacak ve bu yağış Türkiye'ye gelecek'' dedi.

LAPA LAPA KAR YAĞABİLİR



Önce kuvvetli sağanak ardından rüzgar ve kar yağışının beklendiğini belirten Çalışkan sözlerine şöyle devam etti:



"İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir. Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor.

Pazar sabah saatlerinden itibaren bu yağmurun ardından karayele dönen rüzgarla kar yağış başlayacak. Şu anki tahminlerde kar yağışının gün boyu süreceği görülüyor. Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir."

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