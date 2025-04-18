KKTC'de Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'a büyük tepki: ''Haddini bil!''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'ın KKTC'ye yönelik sözleri tepki çekti. KKTC medyası, Saral'a ''Haddini bil'' diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'ın, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e yönelik “KKTC’nin Boşbakanı” ifadesi ve “şu Kıbrıs’ı bir türlü Rum’luktan kurtaramadık” paylaşımı, KKTC'de tepkilere neden oldu. Saral'ın sözlerine karşı tek ses olan KKTC medyası, ''Haddini bil!'' dedi.

Karar gazetesinde yer alan habere göre, başta Vatan, Halkın Sesi, Diyalog, Yeni Bakış, Avrupa, Havadis, Yeni Düzen, Güneş ve Kıbrıs olmak üzere KKTC basınının neredeyse tamamı 18 Nisan tarihli manşetlerinde Saral’ın açıklamalarına geniş yer ayırdı. Gazeteler, Türkiye'den yapılan bu açıklamaların Kıbrıs Türk halkına yönelik “saygısızlık” ve “hakaret” içerdiğini savundu.

"DERİN BAĞLILIĞA SAYGISIZLIKTIR"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Başbakanımız ve halkımız adına sarf edilen bu ifadeleri asla kabul etmiyoruz. Bu derin bağlılığa yapılmış büyük bir saygısızlıktır” diyerek, Saral’ın sözlerinin hem Türkiye-KKTC ilişkilerine hem de Kıbrıs Türk halkının iradesine zarar verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da açıklamalar karşısında derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Kıbrıs Türk halkı, kendi iradesiyle seçtiği liderine sahip çıkar. Bu tür açıklamalar ilişkilerimize zarar veremez” dedi.

OKTAY SARAL GAZETE MANŞETLERİNDE

Gazetelerin manşetlerinde “Haddini Bil!”, “Terbiyesiz”, “Kıbrıs Ayakta”, “Rum'luktan Kurtaramadık”, “Çirkef Balonu Patladı” gibi sert başlıklar yer aldı. Saral’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya karşı Kıbrıs Türk basını, bir gün arayla adeta ortak bir dil kullandı.

YDP, DP ve CTP dahil tüm siyasi çevrelerden gelen açıklamalarda, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin günlük siyasi söylemlere kurban edilemeyeceği vurgulandı. Muhalefet temsilcileri ise Saral’ın görevden alınması gerektiği yönünde çağrılar yaptı.

NE OLMUŞTU?

KKTC Bakanlar Kurulu’nun, liselerde başörtüsüne serbestlik tanıyan disiplin tüzüğü değişikliğini Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe sokmasının ardından, Hamitköy Camii İmamı İbrahim D., uygulamaya karşı çıkan çevrelere yönelik, "selanızı vermem" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Bu açıklamaları nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatılan Damar, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

İmamın görevden alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı:

"KKTC'nin Boşbakanı, hoş konuşmamış boş konuşmuş. İmam efendi, başörtüsü düşmanlığı mı yapmalıymış... Yazık çok yazık, şu Kıbrıs'ı bir türlü Rum'luktan kurtaramadık."

Karar Gazetesi