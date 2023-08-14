Kocatepe Camii'ndeki görüntülerle ilgili soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan şahıslarla ilgili soruşturma başlattı.
Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan şahıslarla ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Başsavcılıkça, Kocatepe Camisi'nde cami adabına riayet etmeden çekim yapanlar hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Ankara Valiliği de görüntülere ilişkin adli, idari inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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